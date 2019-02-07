Политика

13:52 07.02.2019

ЦИК зарегистрировала Порошенко, а также Кармазина, Литвиненко и Ващенко кандидатами в президенты

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ЦИК зарегистрировала Порошенко, а также Кармазина, Литвиненко и Ващенко кандидатами в президенты

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала действующего президента Украины Петра Порошенко кандидатом на выборах президента Украины 31 марта как самовыдвиженца.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение Комиссия приняла на заседании в четверг.

Также официально стали кандидатами на выборах президента народный депутат предыдущих созывов Юрий Кармазин, журналистка Юлия Литвиненко, руководитель общественной организации "Влада народу" Александр Ващенко.

Таким образом, по состоянию на день 7 февраля ЦИК зарегистрировала уже 41 кандидата в президенты Украины. Регистрация кандидатов заканчивается 8 февраля.

Теги: #литвиненко #ващенко #порошенко #кармазин #цик
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