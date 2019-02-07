Политика

12:44 07.02.2019

Порошенко назвал историческим день внесения Радой изменений в Конституцию о курсе в ЕС и НАТО

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Порошенко назвал историческим день внесения Радой изменений в Конституцию о курсе в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко считает историческим день принятия Верховной Радой законопроекта об изменениях в Конституцию о стратегическом курсе Украины в НАТО и Европейский Союз.

"Сегодня исторический день, когда Верховная Рада поддержала мое предложение о внесении изменений в Конституцию Украины о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО", - написал П.Порошенко в соцсети Инстаграм в четверг.

Президент подчеркнул, что задача относительно интеграции Украины в ЕС и НАТО является абсолютно реальной.

"Как мы достигли больших целей, в которые никто не верил, так же мы обеспечим членство Украины в НАТО и ЕС", - написал он.

Ранее в этот день украинский парламент утвердил в целом инициированные президентом изменения в Конституцию Украины относительно курса страны на членство в Европейском Союзе и НАТО. За соответствующий законопроект №9037 проголосовали 334 народных депутата.

Теги: #верховная_рада #ес #порошенко #конституция #нато
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