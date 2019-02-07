Рада включила в повестку дня законопроект о запрете гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине

Верховная Рада Украины включила в повестку дня работы парламента законопроект, согласно которому гражданин государства-агрессора не может быть наблюдателем на выборах в Украине.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующее решение проголосовали 268 депутатов на пленарном заседании в четверг.

Как сообщалось, 4 февраля был зарегистрирован законопроект №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наблюдения за избирательным процессом в Украине". Согласно тексту документа, на выборах президента Украины, народных депутатов и местных выборах официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть гражданин (подданный) государства, которое признано Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

В пояснительной записке указано, что законопроект разработан "с целью минимизации рисков и угроз вмешательства Российской Федерации в проведение выборов в Украине".