Политика

11:54 07.02.2019

Рада закрепила в Конституции курс Украины на членство в ЕС и НАТО

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Рада закрепила в Конституции курс Украины на членство в ЕС и НАТО

Верховная Рада Украины утвердила в целом инициированные президентом изменения в Конституцию Украины относительно курса страны на членство в Европейском Союзе и НАТО.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за окончательное одобрение законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и в Организации Североатлантического договора (№9037) проголосовали 334 народных депутата на пленарном заседании в четверг.

Согласно процедуре, окончательное принятие законопроекта с конституционными изменениями требует не менее 300 голосов парламентариев.

Теги: #верховная_рада #ес #конституция #нато
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