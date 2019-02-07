Рада приступила к рассмотрению конституционных изменения относительно курса Украины на ЕС и НАТО

Верховная Рада рассматривает проект закона (№9037) о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", с трибуны законопроект представляет глава комитета по вопросам правовой политики и правосудия Руслан Князевич (фракция "Блок Петра Порошенко").

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что в заседании примет участие президент Украины Петр Порошенко.

Перед этим народные депутаты как из фракции "Радикальной партии", так и "Блока Петре Порошенко" освободили трибуну, занятую ими еще до начала заседания.

Перед этим спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что во время консультаций удалось найти компромисс, и в парламенте сформируют рабочую группу, которая подготовит проект постановления касательно обоснованности тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.