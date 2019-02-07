Рада в четверг намерена утвердить в целом конституционные изменения относительно курса на ЕС и НАТО

Верховная Рада намерена на пленарных заседаниях в четверг окончательно одобрить законопроект о внесении изменений а Конституцию Украины относительно курса страны на членство в ЕС и НАТО, направить в Конституционный суд законопроект с изменениями в Основной закон о переименовании Днепропетровской области и рассмотреть ряд других инициатив.

Согласно опубликованной на сайте украинского парламента повестке дня на четверг, народные депутаты намерены проголосовать за проекты законов относительно наблюдения за избирательным процессом в Украине, урегулировать вопросы "заочного" досудебного расследования, обратиться к НАТО и странам-членам Альянса касательно запуска процедуры вступления Украины в НАТО.

Кроме того, парламентарии завершат рассмотрение во втором чтении законопроекта в сфере защиты экономической конкуренции, которое начали накануне в среду.

Вместе с тем повестка включает ряд других законопроектов.