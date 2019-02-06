Политика

20:52 06.02.2019

Гриценко подал апелляцию в Верховный суд на решение по его иску к ЦИК о доступе к реестру избирателей

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Гриценко подал апелляцию в Верховный суд на решение по его иску к ЦИК о доступе к реестру избирателей

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко подал апелляцию в Верховный суд на решение Шестого апелляционного административного суда от 4 февраля, отказавшего в удовлетворении его иска к ЦИК, которая не дала кандидату в президенты возможность удаленно работать с Государственным реестром избирателей.

Как рассказал агентству "Интерфакс-Украина" уполномоченный представитель А.Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий, жалоба подана в среду в Кассационный административный суд Верховного суда.

В своем иске А.Гриценко требовал от суда первой инстанции признать противоправными действия ЦИК, которая разрешила ему работать с базой данных реестра избирателей только в помещении комиссии и с использованием ее оборудования.

А.Гриценко просил суд обязать ЦИК предоставить ему электронную копию базы данных Госреестра избирателей с возможностью удаленного доступа к ней со своего собственного оборудования.

Теги: #суд #цик #гриценко
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