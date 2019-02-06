Украина, Черногория, Албания, Норвегия поддержали решение Совета Евросоюза о продлении санкций против РФ - Могерини

Черногория, Албания, Норвегия и Украина присоединились к решению Совета Европейского Союза о продлении экономических санкций против России.

"Решение Совета ЕС продолжает ограничительные меры на шесть месяцев, до 31 июля 2019 года. Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, член европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини, распространенном пресс-службой в среду.

Согласно заявлению, четыре страны берут на себя обязательства по обеспечению соответствия внутренней политики решению Совета ЕС.

"Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - резюмирует Ф.Могерини в своём заявлении.