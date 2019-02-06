Политика

19:26 06.02.2019

Юнкер и ирландский премьер подтвердили невозможность новых переговоров по соглашению о Brexit

2 мин читать
Юнкер и ирландский премьер подтвердили невозможность новых переговоров по соглашению о Brexit

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава правительства Ирландии Лео Варадкар напомнили в совместном заявлении, что соглашение о Brexit и политическая декларация были согласованы 27 лидерами государств-членов ЕС, а также правительством Великобритании, и не подлежат пересмотру.

"Как мы уже неоднократно говорили, соглашение о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ) является лучшим и единственно возможным. Оно не подлежит повторным переговорам", - говорится в документе, распространенном в среду в Брюсселе.

"Backstop (страховочный план по статусу границы между Северной Ирландией и Ирландией - ИФ) является неотъемлемой частью соглашения о выходе", - подчеркнули Ж.-К.Юнкер и Л.Варадкар.

При этом они выразили надежду, что на практике backstop не понадобится, и это лишь "необходимая юридическая гарантия для защиты мира и обеспечения невозврата к жесткой границе на острове Ирландия при одновременной защите целостности нашего единого рынка и таможенного союза".

Ж.-К.Юнкер и Л.Варадкар считают соглашение о Brexit, включая backstop, "сбалансированным компромиссом, представляющим хорошее решение для граждан и предприятий со всех сторон, в том числе в Северной Ирландии".

По их заявлению, "backstop - это не двусторонний вопрос, а общеевропейский". Граница Ирландии является также границей Европейского союза, а ее рынок - частью единого рынка ЕС.

"Мы будем едины в этом вопросе", - заверили авторы совместного заявления.

Они пообещали продолжать добиваться соглашения по упорядоченному выходу Соединенного Королевства из ЕС, но также намерены активизировать подготовку к сценарию "без сделки".

В документе содержится обещание, что Еврокомиссия поддержит Ирландию в поиске решений конкретных проблем, с которыми столкнутся страна и ирландские граждане, фермеры и предприятия. Ж.-К.Юнкер и Л.Варадкар заявили о планах "тесно сотрудничать с этой целью в ближайшие недели".

"Мы будем и впредь напоминать правительству Соединенного Королевства о его обязанностях в соответствии с Соглашением Страстной пятницы (Белфастским соглашением 1998 года - ИФ) как при наличии соглашения (о Brexit - ИФ), так и без него", - говорится в заявлении Ж.-К.Юнкера и Л.Варадкара.

Теги: #позиция #ес #brexit #ирландия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:30 06.02.2019
Украина, Черногория, Албания, Норвегия поддержали решение Совета Евросоюза о продлении санкций против РФ - Могерини

Украина, Черногория, Албания, Норвегия поддержали решение Совета Евросоюза о продлении санкций против РФ - Могерини

13:02 06.02.2019
ЕС может расширить квоты на украинское мясо – УАК

ЕС может расширить квоты на украинское мясо – УАК

08:29 06.02.2019
Британское правительство тайно обсуждает отсрочку Brexit

Британское правительство тайно обсуждает отсрочку Brexit

22:27 05.02.2019
Климкин о ситуации с ДРСМД: Украине нужно использовать все, чтобы себя защитить

Климкин о ситуации с ДРСМД: Украине нужно использовать все, чтобы себя защитить

18:49 05.02.2019
РФ попытается помешать конституционному закреплению курса Украины в ЕС и НАТО, допускает Порошенко

РФ попытается помешать конституционному закреплению курса Украины в ЕС и НАТО, допускает Порошенко

14:17 05.02.2019
Бойко: Попытка закрепить в Конституции курс на НАТО и ЕС – это предвыборный пиар

Бойко: Попытка закрепить в Конституции курс на НАТО и ЕС – это предвыборный пиар

14:11 05.02.2019
Лондон потратил более 45 тыс. фунтов на распечатку соглашения с ЕС, которое отверг парламент

Лондон потратил более 45 тыс. фунтов на распечатку соглашения с ЕС, которое отверг парламент

13:19 05.02.2019
Иран призвал не увязывать механизм торговли с ЕС и исполнение требований по противодействию отмыванию денег

Иран призвал не увязывать механизм торговли с ЕС и исполнение требований по противодействию отмыванию денег

09:48 05.02.2019
ЕС ввел санкции против двух человек и одной организации, связанных с Ираном

ЕС ввел санкции против двух человек и одной организации, связанных с Ираном

01:51 05.02.2019
ЕС заявил о своей обеспокоенности состоянием прав человека в Иране

ЕС заявил о своей обеспокоенности состоянием прав человека в Иране

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом на выборах президента

В Украине запущена программа монетизации субсидий для населения

Украина требует от Москвы передать Януковича для отбывания наказания за госизмену – И.Геращенко

И.Луценко через суд требует у Гриценко 2,5 млн грн за моральный ущерб

Порошенко подтверждает наличие у Супрун гражданства Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Пример Северной Македонии вдохновляет Украину на пути к НАТО - Климкин

Посольство Украины потребовало у агентства AFP не допускать некорректного изображения на картах оккупированного Россией Крыма

Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом на выборах президента

Ответственность за нарушения избирательного законодательства наступит для всех, независимо от партийности, заверяет Луценко

Князевич стал уполномоченным представителем Порошенко в ЦИК

Законопроект о том, что гражданин РФ не может быть наблюдателем на выборах в Украине, не соответствует нормам ОБСЕ – глава миссии БДИПЧ Тейлер

В Украине запущена программа монетизации субсидий для населения

Список наблюдателей миссии БДИПЧ ОБСЕ ещё на утверждении в МИД Украины, среди кандидатов - двое россиян

Украина требует от Москвы передать Януковича для отбывания наказания за госизмену – И.Геращенко

Подписан протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА