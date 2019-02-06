Политика

18:09 06.02.2019

Посольство Украины потребовало у агентства AFP не допускать некорректного изображения на картах оккупированного Россией Крыма

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Посольство Украины потребовало у агентства AFP не допускать некорректного изображения на картах оккупированного Россией Крыма

Посольство Украины во Франции обратилось к руководству информационного агентства AFP с требованием не допускать появления в их материалах карт с незаконным изображением аннексированного Россией Крыма.

"Несмотря на многочисленные разъяснения и однозначную четкую позицию международного сообщества, некоторые французские СМИ продолжают допускать ошибки в обозначении на картах незаконно аннексированной Россией территории АР Крым", - сказано в сообщении посольства на странице в соцсети Фейсбук в среду.

"В связи с появлением 4 февраля в Twitter агентства AFP карты с некорректным изображением Крыма посольство обратилось к руководству агентства с требованием принять необходимые меры для исправления ситуации и неповторения подобных случаев в будущем. Ожидаем адекватный ответ", - сообщили в украинском посольстве.

По информации СМИ, 4 февраля в микроблоге Твиттер агентство AFP опубликовало инфографику, где были изображены три группы стран: те, что поддерживают президента Венесуэлы Николаса Мадуро, те, которые поддерживают временного президента страны – спикера парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо, и сохраняющие нейтралитет. На карте Крым был обозначен тем же цветом, что и территория Российской федерации.

Теги: #крым #afp #франция #карта #посольство
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