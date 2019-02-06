Ответственность за нарушения избирательного законодательства наступит для всех, независимо от партийности, заверяет Луценко

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заверяет, что за нарушения избирательного законодательства к ответственности будут привлекаться представители всех политсил, вне зависимости от партийной принадлежности.

На заседании парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности в среду генпрокурор заверил, что он и глава МВД, решительно настроены на то, чтобы в ходе избирательной кампании "закон был один для всех". Он заверил, что правоохранительные органы приложат максимум усилий для проведения честных и прозрачных выборов.

"Это касается всех фракций… и той, которую я возглавлял, и той, которую вы считаете перспективной", - добавил Ю.Луценко.