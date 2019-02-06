Политика

17:06 06.02.2019

Ответственность за нарушения избирательного законодательства наступит для всех, независимо от партийности, заверяет Луценко

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Ответственность за нарушения избирательного законодательства наступит для всех, независимо от партийности, заверяет Луценко

 Генпрокурор Украины Юрий Луценко заверяет, что за нарушения избирательного законодательства к ответственности будут привлекаться представители всех политсил, вне зависимости от партийной принадлежности.

На заседании парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности в среду генпрокурор заверил, что он и глава МВД, решительно настроены на то, чтобы в ходе избирательной кампании "закон был один для всех". Он заверил, что правоохранительные органы приложат максимум усилий для проведения честных и прозрачных выборов.

"Это касается всех фракций… и той, которую я возглавлял, и той, которую вы считаете перспективной", - добавил Ю.Луценко.

Теги: #луценко #гпу #нарушения #выборы
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