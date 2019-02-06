Политика

16:25 06.02.2019

Законопроект о том, что гражданин РФ не может быть наблюдателем на выборах в Украине, не соответствует нормам ОБСЕ – глава миссии БДИПЧ Тейлер

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Предлагаемая норма закона, согласно которой гражданин государства-агрессора не может быть наблюдателем на выборах в Украине, не соответствует нормам ОБСЕ, заявляет глава миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ за выборами в Украине Питер Тейлер.

"Мы знаем о том, что был подан законопроект соответствующий и о позиции украинской власти по наблюдателям из РФ. Нужно отметить, что это не соответствует принципам и подходам ОБСЕ по формированию миссии по наблюдению за выборами", - сказал он на пресс-конференции в среду в Киеве.

Как сообщалось, 4 февраля был зарегистрирован законопроект №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наблюдения за избирательным процессом в Украине". Согласно тексту которого на выборах президента Украины, народных депутатов и местных выборах официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть гражданин (подданный) государства, которое признано Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

В пояснительной записке указано, что законопроект разработан "с целью минимизации рисков и угроз вмешательства Российской Федерации в проведение выборов в Украине".

Среди инициаторов документа - председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко, представитель президента в парламенте Ирина Луценко, лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, первый заместитель председателя фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук и др.

Теги: #наблюдатели_рф #обсе #выборы
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