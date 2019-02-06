Политика

15:31 06.02.2019

Украина требует от Москвы передать Януковича для отбывания наказания за госизмену – И.Геращенко

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Украина требует от Москвы передать Януковича для отбывания наказания за госизмену – И.Геращенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко подчеркивает, что Киев требует от руководства РФ освободить заложников, политзаключенных и военнопленных, а также передать экс-президента Виктора Януковича для отбывания наказания за государственную измену.

"В тюрьме украинцев держит Путин. От Путина требуем немедленного освобождения заложников, политзаключенных и военнопленных. (…) Мы требуем от Москвы передать Януковича Украине для отбывания наказания за преступление - измену Родине", - написала И.Геращенко на странице в Фейсбуке, комментируя заявление В.Януковича о его готовности вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по обмену заложниками.

И.Геращенко отметила, что летом президент Украины Петр Порошенко дважды говорил с В.Путиным по вопросу заложников – с предложением к РФ освободить украинских политзаключенных из тюрем России, освободить заложников с оккупированных территорий. "Мы готовы немедленно передать РФ всех осужденных россиян-террористов, которых РФ и Путин не признают и о которых забыли", - вновь заявила она.

Ранее в среду В.Янукович на пресс-конференции в Москве заявил, что если проводить обмен заложниками, то нужно это делать в формате "всех на всех". По его словам, в случае необходимости и по инициативе с украинской стороны он готов "переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным и внести такое предложение".

Теги: #геращенко #заложники #янукович
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