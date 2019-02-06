Политика

12:43 06.02.2019

Кабмин прекратил действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией

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Кабмин прекратил действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией

 Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Данный документ был подписан и вступил в силу 18 апреля 1995 года.

Соглашение предусматривало, что каждая из сторон обязуется предоставлять другой стороне правовую информацию путем электронной передачи документов, соблюдая установленные международные стандарты средств коммутации сообщений и пакетов для открытых систем, или путем предоставления другой стороне официальных текстов правовых актов на бумажных носителях. Кроме того, отмечалось, что информация, получаемая одной из сторон в ходе сотрудничества, может быть передана третьей стороне только при условии согласия стороны, передавшей эту информацию.

Министерству иностранных дел Украины поручено поставить в известность правительство России о прекращении действия данного документа.

Теги: #соглашение #рф #информация #право #кабмин
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