Политика

12:13 06.02.2019

Украина вышла из координационных органов СНГ

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Украина вышла из координационных органов СНГ

 Посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил о завершении процесса выхода Киева из координационных органов Содружества независимых государств.

"Мы прекратили свое участие в координационных органах СНГ. Думаю, что этот процесс завершен. Мы подали соответствующий документ, поэтому - все", - сказал И.Кизим журналистам в среду в Минске.

По словам дипломата, в настоящее время Украина работает над прекращением своего участия в договорах, заключенных ранее в рамках Содружества.

"Потихоньку выходим из договоров, поэтому это процесс длительный", - отметил он.

Украина была одной из трех стран-подписантов Соглашения о создании СНГ 8 декабря 1991 года наряду с РФ и Белоруссией, однако в январе 1993 года в Минске на саммите СНГ, где был принят Устав Содружества, Украина его не подписала. С весны 2014 года участие Киева в мероприятиях СНГ было сведено к минимуму.

9 мая 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов СНГ. В августе представительство Украины при СНГ было закрыто.

Теги: #выход #снг #украина
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