Вакарчук хочет, чтобы выборы в Раду прошли по новой системе открытых избирательных списков

Музыкант, общественный деятель Святослав Вакарчук призывает Верховную Раду еще до президентских выборов проголосовать в целом Избирательный кодекс (законопроект №3112-1), по которому выборы в парламент будут проходить по системе открытых партийных списков.

"Уже ближайшие выборы в парламент нужно провести по полностью пропорциональной системе - открытым региональным спискам с исключительно партийным выдвижением. (…) Уважаемый господин президент! Уважаемые дамы и господа народные депутаты! Примите закон №3112-1 до выборов президента! Сделайте так, чтобы выборы в парламент осенью 2019 года прошли по новой системе открытых избирательных списков", - написал он в статье, опубликованной на сайте интернет-издания "Украинская правда" в среду.

С.Вакарчук напомнил, что проведение выборов в парламент по открытым партийным спискам обещали фракции коалиции в коалиционном соглашении, есть такой пункт и в предвыборной программе 2014 года действующего президента, однако обещание остается невыполненным.

Музыкант также указал, что в Верховной Раде под №3112-1 находится зарегистрированный проект Избирательного кодекса Украины, который вводит систему открытых партийных списков по схеме. Документ проголосован в первом чтении.

С.Вакарчук приводит основные положения проекта Избирательного кодекса. Так, мажоритарка отменяется как таковая. Вместо 225 мажоритарных округов формируются 27 региональных, границы которых в основном совпадают с границами областей. Выдвигать кандидатов имеют право только партии.

Для участия в выборах партия формирует общенациональный список и обязательно распределяет всех кандидатов из него по региональным спискам. При этом один кандидат может быть включен только в один региональный список.

В каждом регионе партия должна выдвинуть минимум пять кандидатов.

Избиратель, придя на участок, получает бюллетень, куда вписывает номера партии и отдельно - кандидата, которого поддерживает больше всего.

В парламент проходят кандидаты от тех партий, которые набрали проходной барьер суммарно по всей стране.

"Такая система дает больше шансов попасть в парламент политикам нового качества, тем самым людям будущего - у них нет больших ресурсов, но есть честное имя, профессионализм, четкая идеология и железные принципы", - выразил мнение С.Вакарчук.

Как сообщалось, 7 ноября 2017 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №3112-1 "Проект Избирательного кодекса Украины" авторства группы народных депутатов во главе со спикером парламента Андреем Парубием.

Документ, в частности, предусматривает 4% проходной барьер в парламент (вместо нынешних 5%).

В конце января С.Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины на очередных президентских выборах 31 марта 2019 года. При этом он заверил, что вместе со своей командой будет работать над тем, "чтобы проевропейские силы победили".

Позднее он сообщил, что работает над формированием команды единомышленников для "настоящих изменений" в Украине, в которой будут люди с именем и историей успеха, и не будет олигархов.