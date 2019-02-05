Политика

18:49 05.02.2019

РФ попытается помешать конституционному закреплению курса Украины в ЕС и НАТО, допускает Порошенко

1 мин читать
РФ попытается помешать конституционному закреплению курса Украины в ЕС и НАТО, допускает Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко допускает, что РФ попытается повлиять на народных депутатов Украины с целью помешать внесению изменений в Конституцию в части закрепления стратегического курса страны в ЕС и НАТО.

"Друзья, надо мыслить глобально, надо понимать стратегию развития нашего государства и не исключено, что сейчас Россия очень активизируется для того, чтобы это сорвать. Но так же, как это у нее не получалось в течение последних четырех с половиной лет, я также надеюсь, что это не произойдет и сейчас. И этот момент истины покажет цену каждого политика и каждой политической силы", - сказал П.Порошенко на ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине во вторник в Киеве.

Он вновь высказал надежду, что в четверг Верховная Рада во 2-м чтении поддержит поправки к Конституции, "которые обяжут украинскую власть обеспечить вступление Украины в оба мощных международных союза (ЕС и НАТО – ИФ)".

П.Порошенко напомнил, что во время двух предыдущих рассмотрений данный законопроект поддерживали более 300 народных депутатов, что свидетельствует о наличии "конституционного большинства", необходимого о внесении изменений в Основной закон.

Теги: #порошенко #рф #россия #ес #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:51 05.02.2019
Порошенко назвал преодоление бедности основной задачей

Порошенко назвал преодоление бедности основной задачей

18:51 05.02.2019
Порошенко назвал преодоление бедности основной задачей

Порошенко назвал преодоление бедности основной задачей

18:36 05.02.2019
Порошенко заявил о полной поддержке Супрун, но решение суда комментировать не имеет права

Порошенко заявил о полной поддержке Супрун, но решение суда комментировать не имеет права

18:30 05.02.2019
Порошенко подтверждает наличие у Супрун гражданства Украины

Порошенко подтверждает наличие у Супрун гражданства Украины

17:01 05.02.2019
В "Метинвесте" ожидают предварительных итогов расследования по оцинкованному прокату из Китая и РФ с возможным введением пошлин

В "Метинвесте" ожидают предварительных итогов расследования по оцинкованному прокату из Китая и РФ с возможным введением пошлин

16:52 05.02.2019
РФ скрывает истинное состояние здоровья политзаключенного Бекирова и нарушает его права – Денисова

РФ скрывает истинное состояние здоровья политзаключенного Бекирова и нарушает его права – Денисова

16:37 05.02.2019
Порошенко назначил Настасенко главой Голосеевской РГА в Киеве

Порошенко назначил Настасенко главой Голосеевской РГА в Киеве

16:00 05.02.2019
Комитет по здравоохранению обратится к президенту с требованием созвать СНБО, чтобы объявить эпидемию кори

Комитет по здравоохранению обратится к президенту с требованием созвать СНБО, чтобы объявить эпидемию кори

14:17 05.02.2019
Бойко: Попытка закрепить в Конституции курс на НАТО и ЕС – это предвыборный пиар

Бойко: Попытка закрепить в Конституции курс на НАТО и ЕС – это предвыборный пиар

14:11 05.02.2019
Лондон потратил более 45 тыс. фунтов на распечатку соглашения с ЕС, которое отверг парламент

Лондон потратил более 45 тыс. фунтов на распечатку соглашения с ЕС, которое отверг парламент

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко подтверждает наличие у Супрун гражданства Украины

Генпрокуратура внесла в ЕРДР сведения о госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины Медведчуком по обращению Тетерука

Порошенко: Президентские и парламентские выборы 2019 года должны стать для Украины тестом на демократию

Порошенко: в Украину придет мир, и она не отступит от своих условий – российские войска должны уйти с нашей земли

В Раде зарегистрирован законопроект о невозможности участия наблюдателей из РФ на выборах в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Медведчук назвал заявления Генпрокуратуры в его адрес абсурдом и правовым беспределом

Граждане РФ - государства-агрессора - не могут быть наблюдателями на выборах в Украине – законопроект

Профильный комитет Рады хочет заверить мировую общественность и украинцев в своей приверженности медреформе

Ряд украинских медиа подписал меморандум об объективном освещении выборов

В посольствах Великобритании и США внимательно следят за ситуацией с отстранением Супрун

Фракция БПП готова оказать помощь Супрун для восстановления ее в должности

Соратники Медведчука обвинили "Народный фронт" в попытках сорвать восстановление мира на Донбассе

Экс-нардеп Кармазин также подал документы для регистрации кандидатом в президенты

Кандидатов в президенты стало 34 - ЦИК зарегистрировала "руховца" Кривенко, первого замкомандующего Сил спецопераций ВСУ Кривоноса и еще двух самовыдвиженцев

Суд перенес рассмотрение апелляции на продление ареста Н.Савченко на 11 февраля

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА