РФ попытается помешать конституционному закреплению курса Украины в ЕС и НАТО, допускает Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко допускает, что РФ попытается повлиять на народных депутатов Украины с целью помешать внесению изменений в Конституцию в части закрепления стратегического курса страны в ЕС и НАТО.

"Друзья, надо мыслить глобально, надо понимать стратегию развития нашего государства и не исключено, что сейчас Россия очень активизируется для того, чтобы это сорвать. Но так же, как это у нее не получалось в течение последних четырех с половиной лет, я также надеюсь, что это не произойдет и сейчас. И этот момент истины покажет цену каждого политика и каждой политической силы", - сказал П.Порошенко на ежегодном приеме компаний-членов Американской торговой палаты в Украине во вторник в Киеве.

Он вновь высказал надежду, что в четверг Верховная Рада во 2-м чтении поддержит поправки к Конституции, "которые обяжут украинскую власть обеспечить вступление Украины в оба мощных международных союза (ЕС и НАТО – ИФ)".

П.Порошенко напомнил, что во время двух предыдущих рассмотрений данный законопроект поддерживали более 300 народных депутатов, что свидетельствует о наличии "конституционного большинства", необходимого о внесении изменений в Основной закон.