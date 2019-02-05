Политика

18:42 05.02.2019

Профильный комитет Рады хочет заверить мировую общественность и украинцев в своей приверженности медреформе

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Профильный комитет Рады хочет заверить мировую общественность и украинцев в своей приверженности медреформе

Комитет Верховной Рады по здравоохранения хочет заверить послов иностранных государств и граждан Украины в своей приверженности реформированию системы здравоохранения при наличии легитимного министра здравоохранения, заявила глава комитет Ольга Богомолец.

"Я прошу вас сейчас поддержать мое обращение от комитета здравоохранения к послам иностранных государств и к гражданам Украины о том, что комитет здравоохранения в своем составе поддерживает необходимость реформирования системы здравоохранения Украины независимо от того, кто будет министром здравоохранения", - сказала она в ходе заседания комитета по здравоохранения во вторник.

Вместе с тем, О.Богомолец подчеркнула, что комитет по здравоохранению будет "поддерживать реформу при наличии легитимного министра-гражданина Украины".

О.Богомолец заявила, что парламентский комитет по здравоохранению "будет выполнять решение парламентских слушаний 2015 года и двигаться в определенном формате в соответствии с конституцией Украины для реформирования отрасли здравоохранения и введения закона об общеобязательном государственном медицинском страховании".

"Уже последовало заявление от посла Великобритании о том, что они чрезвычайно обеспокоены тем, что реформы в системе здравоохранения будут прекращены. Хочу сказать, что реформы не будут завершены, ведь именно парламентский комитет начал реформу, мы изменили модель финансирования, ввели оплату за медицинскую услугу и разработали закон об автономизации медучреждений, который был поддержан всеми политическими силами. Мы и дальше будем продолжать реформу, но эта реформа будет для людей и за людей", - сказала глава комитета.

Теги: #верховная_рада #медреформа
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