Политика

17:18 05.02.2019

Кандидатов в президенты стало 34 - ЦИК зарегистрировала "руховца" Кривенко, первого замкомандующего Сил спецопераций ВСУ Кривоноса и еще двух самовыдвиженцев

1 мин читать
Кандидатов в президенты стало 34 - ЦИК зарегистрировала "руховца" Кривенко, первого замкомандующего Сил спецопераций ВСУ Кривоноса и еще двух самовыдвиженцев

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще четверых кандидатов на выборах президента Украины 31 марта.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании во вторник ЦИК зарегистрировала кандидатами Виктора Кривенко, Сергея Кривоноса, Сергея Носенко и Руслана Рыгованова.

Внефракционный народный депутат В.Кривенко - кандидат от партии "Народный рух Украины".

Первый заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины С.Кривонос выдвинут партией "Воины АТО".

Самовыдвиженец Р.Рыгованов зарегистрирован в Горловке Донецкой области, и.о. обязанности начальника госпредприятия "Севастопольский морской рыбный порт", беспартийный.

Самовыдвиженец С.Носенко проживает в Киеве, старший управляющий директор ООО "Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина", беспартийный.

Теги: #цик #кривенко #кривонос #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:25 05.02.2019
Ряд украинских медиа подписал меморандум об объективном освещении выборов

Ряд украинских медиа подписал меморандум об объективном освещении выборов

17:36 05.02.2019
Экс-нардеп Кармазин также подал документы для регистрации кандидатом в президенты

Экс-нардеп Кармазин также подал документы для регистрации кандидатом в президенты

17:34 05.02.2019
Экс-нардеп Кармазин также подал документы для регистрации кандидатом в президенты

Экс-нардеп Кармазин также подал документы для регистрации кандидатом в президенты

17:17 05.02.2019
ЦИК зарегистрировала "руховца" Кривенко, первого замкомандующего Сил спецопераций ВСУ Кривоноса и еще двух самовыдвиженцев

ЦИК зарегистрировала "руховца" Кривенко, первого замкомандующего Сил спецопераций ВСУ Кривоноса и еще двух самовыдвиженцев

16:09 05.02.2019
Гриценко заявил, что в случае своей победы на выборах исключит Медведчука из всех переговорных групп

Гриценко заявил, что в случае своей победы на выборах исключит Медведчука из всех переговорных групп

14:17 05.02.2019
Бойко: Попытка закрепить в Конституции курс на НАТО и ЕС – это предвыборный пиар

Бойко: Попытка закрепить в Конституции курс на НАТО и ЕС – это предвыборный пиар

13:42 05.02.2019
В "Народном фронте" ожидают быстрого принятия Радой закона о запрете гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине

В "Народном фронте" ожидают быстрого принятия Радой закона о запрете гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине

13:37 05.02.2019
В "Народном фронте" ожидают быстрого принятия Радой закона о запрете гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине

В "Народном фронте" ожидают быстрого принятия Радой закона о запрете гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине

13:30 05.02.2019
Полиция будет квалифицировать оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах как подкуп избирателя

Полиция будет квалифицировать оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах как подкуп избирателя

13:23 05.02.2019
Полиция будет квалифицировать оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах как подкуп избирателя

Полиция будет квалифицировать оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах как подкуп избирателя

РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Порошенко подтверждает наличие у Супрун гражданства Украины

Генпрокуратура внесла в ЕРДР сведения о госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины Медведчуком по обращению Тетерука

Порошенко: Президентские и парламентские выборы 2019 года должны стать для Украины тестом на демократию

Порошенко: в Украину придет мир, и она не отступит от своих условий – российские войска должны уйти с нашей земли

В Раде зарегистрирован законопроект о невозможности участия наблюдателей из РФ на выборах в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко назвал преодоление бедности основной задачей

РФ попытается помешать конституционному закреплению курса Украины в ЕС и НАТО, допускает Порошенко

Профильный комитет Рады хочет заверить мировую общественность и украинцев в своей приверженности медреформе

Порошенко заявил о полной поддержке Супрун, но решение суда комментировать не имеет права

Порошенко подтверждает наличие у Супрун гражданства Украины

В посольствах Великобритании и США внимательно следят за ситуацией с отстранением Супрун

Фракция БПП готова оказать помощь Супрун для восстановления ее в должности

Соратники Медведчука обвинили "Народный фронт" в попытках сорвать восстановление мира на Донбассе

Суд перенес рассмотрение апелляции на продление ареста Н.Савченко на 11 февраля

Гриценко предлагает на пост министра обороны Ивана Апаршина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА