Политика

17:07 05.02.2019

Суд перенес рассмотрение апелляции на продление ареста Н.Савченко на 11 февраля

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Суд перенес рассмотрение апелляции на продление ареста Н.Савченко на 11 февраля

Киевский апелляционный суд перенес на 11 февраля рассмотрение апелляции на решение Шевченковского районного суда Киева, который 18 декабря 2018 года продлил срок содержания под стражей народному депутату Украины Надежде Савченко на два месяца.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Александр Шадрин, соответствующее решение суд принял на заседании во вторник из-за того, что Н.Савченко не была доставлена на заседание из Лукьяновского СИЗО по решению Славянского горрайонного суда Донецкой области.

30 января стало известно, что именно в Славянском суде на 6 февраля на 13:00 назначено первое подготовительное заседание по так называемому делу "Савченко-Рубана".

При этом в настоящее время Верховный суд рассматривает ходатайство прокуратуры о рассмотрении данного дела в Черниговском районном суде Черниговской области. 4 февраля заседание не состоялось, поскольку одна из судей коллегии заявила о самоотводе.

Н.Савченко, подозреваемая в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, находится под стражей с 23 марта 2018 года.

Теги: #апелляция #савченко #суд
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