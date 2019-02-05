Политика

14:54 05.02.2019

Эрдоган: Турция не изменит позицию по Сирии даже в случае санкций

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Эрдоган: Турция не изменит позицию по Сирии даже в случае санкций

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает создание новой Конституции Сирии и проведение в этой стране свободных выборов, сообщает агентство "Анадолу".

"Турция уважает целостность и политическое единство Сирии, признает право сирийского народа на самоопределение. В этой связи Анкара открыто поддерживает процесс разработки новой Конституции и проведение свободных выборов в Сирии", - приводит агентство слова президента.

Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что "никакие угрозы, в том числе санкции, не заставят Турцию пересмотреть позицию по Сирии".

"США должны сдержать обещания, данные Турции по Сирии. Если США в течение нескольких недель не выведут террористов (курдов, - "ИФ") из сирийского Манбиджа, терпение Турции иссякнет", - заявил он, выступая в парламенте страны.

Теги: #сирия #турция #эрдоган
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