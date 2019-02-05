Политика

14:48 05.02.2019

Кабмин будет отстаивать Супрун во главе Минздрава, в Раде нет голосов для назначения министра - нардеп Денисенко

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Кабмин будет отстаивать Супрун во главе Минздрава, в Раде нет голосов для назначения министра - нардеп Денисенко

В Верховной Раде нет потенциала для назначения министра здравоохранения, заявляет представитель Кабинета министров, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко.

"На сегодня нет голосов в зале, я уверен, за назначение кого-либо министром здравоохранения. Нет кандидатуры, которая не расколола бы зал", - сказал он журналистам в кулуарах парламента во вторник, отвечая на вопрос, почему и.о.министра здравоохранения Уляну Супрун не назначили министром.

"Правительство будет делать все зависящее (от него - ИФ), чтобы реформа продолжалась. И я думаю, что будет идти борьба за то, чтобы Уляна Супрун осталась", - сказал нардеп.

В то же время он отметил, что никто из критиков У.Супрун не могут упрекнуть ее в коррупционных деяниях.

"Это была целенаправленная кампания против нее. И эта кампания связана, прежде всего, с огромными деньгами, которые выделяет государство", - сказал В.Денисенко.

Ранее в этот день лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

Он также обнародовал копию данного определения суда от 5 февраля 2019 года. В мотивировочной части указывается, что И.Мосийчук направил в Окружной административный суд г.Киева иск, в котором просит суд установить отсутствие у У.Супрун предусмотренных законодательством компетенций (полномочий). В связи с этим суд 14 января 2019 года отрыл производство в административном деле. Кроме того, И.Мосийчук 1 февраля подал в суд заявление об обеспечении административного иска путем установления запрета У.Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию компетенций (полномочий) исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины. Суд частично удовлетворил заявление И.Мосийчука об обеспечении админиска, запретив У.Супрун предпринимать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения.

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что проводит консультации с юристами относительно определения Окружного админсуда г.Киева о запрете У.Супрун исполнять обязанности министра.

Теги: #денисенко #верховная_рада #супрун #минздрав #кабмин
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