Генпрокуратура внесла в ЕРДР сведения о госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины Медведчуком по обращению Тетерука

Во вторник Генеральная прокуратура Украины по обращению народного депутата Андрея Тетерука (фракция "Народный фронт") внесла в ЕРДР сведения о совершении председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком уголовных преступлений – посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.

"5 февраля 2019г Генеральной прокуратурой Украины по обращению народного депутата Андрея Тетерука в ЕРДР внесены сведения о совершении Медведчуком В.В. уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины и ч.1 ст.111 УК Украины", - написала в своей странице в соцсети Фейсбук пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.