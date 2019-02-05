В "Народном фронте" ожидают быстрого принятия Радой закона о запрете гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине

Первый заместитель главы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук ожидает быстрого принятия Верховной Радой законопроекта №9524, запрещающего гражданам Российской Федерации быть наблюдателями на президентских и парламентских выборах в Украине.

"Я убежден, что в кратчайшие сроки он будет рассмотрен, и мы наберем 226 голосов. Я не вижу тут преград, чтобы не поддерживать этот законопроект", - сообщил А.Тетерук журналистам во вторник в Киеве.

Он рассказал: "Суть закона очень проста – не позволить гражданам страны-агрессора и организациям, которые могут представлять государство-агрессора, принимать участие в президентских и парламентских выборах в качестве наблюдателей".

А.Тетерук является одним из авторов законопроекта.

Как сообщалось, проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о наблюдении за избирательным процессом в Украине (№9524) был зарегистрирован в Верховной Раде в понедельник, 4 февраля.