Бойко: Рада должна списать 50 млрд грн долгов по ЖКХ

Народные депутаты от партии "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко, Вадим Рабинович и Наталия Королевская подали в Верховную Раду законопроект №9527 "О списании задолженности населения за поставку природного газа, централизованное отопление и поставку горячей воды, поставку электрической энергии, сформировавшейся по состоянию на 1 января 2019 года".

"Это самая больная проблема сегодняшнего дня – проблема космических тарифов и неспособности людей платить за газ и отопление. Поэтому мы внесли в Верховную Раду два законопроекта. Первый – о том, чтобы максимальная цена газа для всех потребителей была не более 4900 гривен. Второй – авторства моего, депутатов Рабиновича и Королевской – о списании задолженности, которая возникла у людей из-за космических тарифов и отказа в субсидиях", – прокомментировал внесение законопроекта кандидат в президенты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ю.Бойко, информирует пресс-служба партии.

Он отметил, что принятие этих двух законов позволит решить проблему задолженности населения, которая "сегодня уже почти достигла 50 млрд гривен".

В законопроекте говорится, что с целью усовершенствования государственной политики в сфере социальной защиты населения и восстановления социальной справедливости предлагается списать задолженность населения за поставки газа, горячей воды, электроэнергии и централизованное отопление, сформировавшуюся на 1 января 2019 года.

Как отмечается в пояснительной записке, "списание задолженности населения перед соответствующими субъектами хозяйствования, осуществляющими поставки природного газа для нужд бытовых потребителей, а также централизованного отопления и поставки горячей воды, осуществляется путем взаимозачета за потребленный природный газ перед "Нафтогазом". Списание задолженности населения за потребленную электроэнергию осуществляется за счет средств государственного бюджета".

Депутаты подчеркивают, что принятие данного законопроекта будет способствовать снижению социальной напряженности в обществе и уменьшению долговой нагрузки на наиболее незащищенные слои населения в вопросе оплаты отдельных видов жилищно-коммунальных услуг.

В партии также напомнили, что Ю.Бойко вместе с коллегами подал законопроект №9403, который предусматривает установление предельной цены на газ для всех категорий потребителей – она не должна превышать 4900 грн. за тысячу кубометров.