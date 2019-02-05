Политика

13:00 05.02.2019

В ГКБ "Южное" заявляют об отсутствии у трудового коллектива "политических предпочтений" среди кандидатов президентских и парламентских выборов

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В ГКБ "Южное" заявляют об отсутствии у трудового коллектива "политических предпочтений" среди кандидатов президентских и парламентских выборов

В ГП "Конструкторское бюро "Южное" им. Янгеля" (КБЮ, Днепр) заявляют об отсутствии у трудового коллектива предприятия каких-либо "политических предпочтений" в условиях стартовавших в стране президентской и парламентской предвыборных кампаний, при этом в КБЮ готовы обсуждать "с действующими в интересах народа Украины" кандидатами текущие вызовы и проблемы украинской космической отрасли.

"Как государственное предприятие ГП "КБ "Южное" не занимается политикой и не демонстрирует каких-либо политических предпочтений. Вместе с тем, трудовой коллектив предприятия четко осознает важность проведения в стране свободных и демократических выборов", - сказано в размещенном во вторник на сайте предприятия обращении трудового коллектива КБЮ к кандидатам в президенты, народным депутатам, а также политическим силам и их лидерам.

Как следует из заявления, учитывая регулярные обращения представителей различных  политических сил с просьбой организовать встречи их лидеров с трудовым коллективом, в КБЮ подтверждают: "ГП  "КБ "Южное" открыто для представителей всех прогрессивных политических сил, действующих в интересах народа Украины".

Со своей стороны в ГКБ "Южное" также "заинтересованы в углублении понимания ведущими политическими деятелями, политическими силами страны текущего положения и ключевых направлений деятельности предприятия и космической отрасли Украины, и подачи правдивой информации о современных вызовах и проблемных вопросах космической отрасли", -  сказано в заявлении.

"Объективное и полное понимание политической элитой Украины реального  состояния  космической отрасли и возможностей украинской космической промышленности, ее  потенциального вклада в  экономику  страны и мировую космическую деятельность, крайне важно для нас", - резюмируют в КБЮ, уточняя: подобный подход позволит работникам предприятия сделать на предстоящих выборах собственный взвешенный и независимый выбор.

ГП "КБ "Южное" им. М.К. Янгеля" – основной научный центр Украины, владеющий передовыми космическими технологиями, весомая часть продукции и услуг компании поставляется на экспорт, включая страны ЕС и США.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе КБЮ, в настоящее время трудовой коллектив предприятия насчитывает 5270 работников.

Теги: #кбю #выборы
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