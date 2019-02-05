Политика

12:51 05.02.2019

Громкие заявления политиков о нарушениях избирательного законодательства в полицию пока так и не попали – МВД

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Громкие заявления политиков о нарушениях избирательного законодательства в полицию пока так и не попали – МВД

В МВД Украины ещё не поступили заявления о нарушениях в ходе избирательной кампании, о которых накануне заявили кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов.

"Громкие заявления, которые прозвучали вчера в Верховной Раде со стороны субъектов избирательного процесса, ещё не дошли до полиции в виде конкретных материалов, конкретных фактов", - сказал во вторник на брифинге в Киеве советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

Он пояснил, что, в частности, МВД пока не располагает заявлениями "которые касались формирования избирательных сеток и нарушений в реестре избирателей", о чем сказала Ю.Тимошенко, также нет заявления и от А.Герасимова с другой стороны.

"В настоящее время мы не получили эти заявления, которые можно проверить, с содержательными данными о том, что, где когда произошло", - добавил советник главы МВД.

Теги: #полиция #нарушения #мвд #герасимов
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