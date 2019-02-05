Тимошенко и НСЖУ подписали "Декларацию в защиту свободы слова"

Кандидат в президенты, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко подписала "Декларацию в защиту свободы слова", которую разработал Национальный союз журналистов.

"Я как лидер партии и кандидат в президенты Украины считаю, что настоящая свобода слова - без притеснений, манипуляций, зависимости СМИ от клановых образований. Это тот воздух, которым вообще дышит демократия. И когда мы дышим свободой слова как воздухом, мы порой не замечаем, как это важно. И если этот кислород перекрывают, начинают манипулировать СМИ и журналистами, тогда погибает демократия", - цитирует Ю.Тимошенко пресс-служба "Батькивщины" во вторник.

По ее убеждению, сегодня важно "взять на себя обязательства, которые необходимы для того, чтобы свобода слова в Украине как главная организация демократии жила, чтобы ее не втаптывали политики, в том числе и действующая власть в систему своих интересов и технологий".

Она отметила, что обязательства являются двусторонними.

"С одной стороны, мы берем обязательства даты полную и безоговорочную свободу журналистам высказывать свои мысли и честно информировать людей о событиях. А с другой стороны, мы хотим правды, чести и неподкупности. Я с удовольствием подписываю эту Декларацию и надеюсь, что мы будем двигаться только путем укрепления свободы слова", - сказала Ю.Тимошенко.

Со своей стороны председатель НСЖУ Сергей Томиленко выразил обеспокоенность угрозами для свободы слова и положением в вопросе физической агрессии в отношении журналистов.

"Мы считаем, что системной есть безнаказанность за атаки на журналистов. Поэтому призываем политиков встать на защиту журналистов. Мы хотели бы создать коалицию здоровых сил в стране, которые станут на защиту свободы слова, которая является базовой ценностью и которая обеспечивает демократию в стране", - подчеркнул он.