Freedom House признал Украину "частично свободной" страной, а оккупированный Крым – "несвободным"

Украина в 2019 году останется в статусе "частично свободной" страны, а оккупированный Россией Крым получил статус "не свободная территория", говорится в ежегодном отчете международной правозащитной организации Freedom House.

В отчете "Freedom in the World 2019" ("Свобода в мире 2019"), обнародованном во вторник указывается, что правозащитные группы задокументировали более 50 нападений на активистов и правозащитников в течение первых девяти месяцев минувшего года.

"Также имели место жесткие вооруженные нападения на цыганское меньшинство со стороны националистических группировок. Расследование этих случаев вообще происходило только после существенного давления со стороны гражданского общества", - отмечается в сообщении Freedom House, которое прилагается к отчету.

Правозащитная организация также указывает, что украинские законодатели и президент страны Петр Порошенко приняли законодательные акты о создании антикоррупционного суда, однако внутренние и международные наблюдатели выразили обеспокоенность процессом отбора отношении 39 судей, которые должны войти в состав суда.

На Донбассе продолжились нерегулярные боевые действия. Организация Объединенных Наций доложила о гибели более 3 тыс. гражданских лиц со времени начала конфликта в 2014 году.

Кроме того, Freedom House отмечает, что в ноябре в 10 регионах Украины было введено на 30 дней военное положение после захвата Россией 24 украинских моряков возле Крыма. "Положения указа о военном положении предусматривали ограничение свободы слова и собраний, но они не были реализованы на практике", - сказано в сообщении.

Оккупированный Россией полуостров Крым в этом году, получил статус "не свободной" территории.

В отчете Freedom House отмечается, что в течение года представители оппозиции и активисты, выступавшие против российской оккупации в Крыму, продолжили страдать от преследований, арестов и задержаний за мирную деятельность, тогда как российские органы власти на регулярной основе нарушали процессуальные права при рассмотрении судебных дел против оппонентов режима.

"В ноябре российские силы атаковали и захватили три украинских морских судах в Черном море недалеко от Крыма, что усилило напряжение; 24-х украинских военнослужащих были задержаны в ходе нападения и на конец года они остаются под стражей", - напомнили правозащитники.

Также Freedom House отмечает, что в декабре 2018 года четверо крымских татар получили длительные сроки заключения якобы за связи с исламистской группировкой Хизб ут-Тахрир, которое признано террористической организацией в России, но не в Украине.

"Подчеркиваем, что подобные различия Украины и Крыма в отчетах "Свобода в мире" отнюдь не ставит под сомнение принадлежность Крыма Украине. Такая практика применяется в соответствии с методологией исследования, когда определенная четко географически отделена территория де-факто управляется отдельно от остальной соответствующей страны, а условия и уровень политических прав и гражданских свобод существенно отличаются от тех, что существуют в остальных страны", – подчеркивают в международной организации.

Вместе с Украиной в разделе "частично свободных" стран находятся 59 других государств и пять территорий, среди которых Молдова, Венгрия, Албания, Сербия, Македония, Босния и Герцеговина, Мексика, Пакистан, Мьянма, Индонезия.

В раздел "несвободных" попало 50 и восемь территорий, в том числе Россия, Беларусь, Казахстан, Китай, Египет, Алжир, Ливия, Саудовская Аравия, Иран, Ирак.

"Свободными" признаны 86 стран и одна территория, среди которых США, Канада, Германия, Франция, Испания, Италия, Польша, Великобритания, страны Балтии, Бразилия, Аргентина, Чили.

Всего в отчете проанализировали 209 стран и территорий.