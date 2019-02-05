Фракция Радикальной партии блокирует трибуну Рады, требуя снижения цен на газ и увольнения руководства "Нафтогаза"

Фракция Радикальной партии в Верховной Раде блокирует парламентскую трибуну с требованием снижения цен на газ для населения и увольнения руководства НАК "Нафтогаз Украины".

"Наша фракция блокирует парламентскую трибуну. Мы не будем голосовать ни за один закон. Мы не дадим работать парламентской трибуне, пока не будет принято решение, которое мы несколько месяцев тому назад зарегистрировали, о снижении цен на газ, об отправлении в отставку руководства "Нафтогаза", об установлении справедливой цены на газ, о возвращении порядка начисления субсидий", - заявил глава фракции Олег Ляшко в сессионном зале во вторник.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", он и члены его фракции обступили трибуну. Однако это не препятствует проведению пленарного заседания. Народные депутаты выступают со своих мест.