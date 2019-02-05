Парубий пригрозил отключением микрофонов депутатам за агитацию вместо обсуждения законопроектов

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что будет выключать микрофон в сессионном зале народным депутатам, если они вместо обсуждения законопроектов будут заниматься предвыборной агитацией.

"Когда я буду видеть на заседании Верховной Рады Украины, что во время обсуждения проектов законов кто-то не обсуждает закон, а ведёт предвыборную агитацию, я буду выключать микрофон. Я уверен, что зал со мной будет согласен и поддержит", - сказал А.Парубий, открывая 10-ю сессию Верховной Рады во вторник в Киеве.