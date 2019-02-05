ЕС ввел санкции против двух человек и одной организации, связанных с Ираном

Руководство ЕС в связи с "враждебными" действиями Ирана на территории ряда стран союза приняло решение внести в санкционные списки два физических лица и одну организацию, говорится в заявлении ЕС.

"Совет (Европейского союза - ИФ) глубоко обеспокоен враждебной деятельностью, которую проводил Иран на территории нескольких стран-членов (ЕС - ИФ), и в этом контексте принял решение внести в (санкционный - ИФ) список два физических лица и одну организацию", - говорится в документе.

В то же время в заявлении не уточняется, о каких именно физических и юридических лицах идет речь.

"Европейский союз продолжит демонстрировать единство и солидарность в этой сфере и призывает Иран немедленно положить конец этой неприемлемой деятельности", - отмечается в документе.