Политика

09:48 05.02.2019

ЕС ввел санкции против двух человек и одной организации, связанных с Ираном

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ЕС ввел санкции против двух человек и одной организации, связанных с Ираном

Руководство ЕС в связи с "враждебными" действиями Ирана на территории ряда стран союза приняло решение внести в санкционные списки два физических лица и одну организацию, говорится в заявлении ЕС.

"Совет (Европейского союза - ИФ) глубоко обеспокоен враждебной деятельностью, которую проводил Иран на территории нескольких стран-членов (ЕС - ИФ), и в этом контексте принял решение внести в (санкционный - ИФ) список два физических лица и одну организацию", - говорится в документе.

В то же время в заявлении не уточняется, о каких именно физических и юридических лицах идет речь.

"Европейский союз продолжит демонстрировать единство и солидарность в этой сфере и призывает Иран немедленно положить конец этой неприемлемой деятельности", - отмечается в документе.

Теги: #ес #санкции #иран
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