В США довольны признанием рядом европейских стран Гуайдо "врио президента" Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник положительно оценил решение ряда стран Европы признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

"Мы приветствуем сегодняшнее решение Австрии, Чехии, Дании, ФРГ, Эстонии, Финляндии, Франции, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Испании, Швеции и Соединенного Королевства признать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы", - говорится в заявлении госсекретаря.

Кроме того, М.Помпео приветствовал соответствующую резолюцию Европарламента от 31 января.

Госсекретарь призвал все остальные страны, включая других членов ЕС, последовать этому примеру.

Также М.Помпео вновь обратился к венесуэльским военным и силам безопасности с призывом защитить Х.Гуайдо, членов его семьи, а также всех остальных жителей Венесуэлы и иностранных граждан в этой стране.

Х.Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

В понедельник ряд стран ЕС объявил о решении признать Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

В ответ МИД Венесуэлы объявил о "кардинальном пересмотре" двусторонних связей с этими странами до тех пор, пока они "не отвергнут планы заговорщиков, и ситуация не вернется в строгое соответствие международному праву".