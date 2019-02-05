Политика

03:36 05.02.2019

В США довольны признанием рядом европейских стран Гуайдо "врио президента" Венесуэлы

1 мин читать
В США довольны признанием рядом европейских стран Гуайдо "врио президента" Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник положительно оценил решение ряда стран Европы признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

"Мы приветствуем сегодняшнее решение Австрии, Чехии, Дании, ФРГ, Эстонии, Финляндии, Франции, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Испании, Швеции и Соединенного Королевства признать Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы", - говорится в заявлении госсекретаря.

Кроме того, М.Помпео приветствовал соответствующую резолюцию Европарламента от 31 января.

Госсекретарь призвал все остальные страны, включая других членов ЕС, последовать этому примеру.

Также М.Помпео вновь обратился к венесуэльским военным и силам безопасности с призывом защитить Х.Гуайдо, членов его семьи, а также всех остальных жителей Венесуэлы и иностранных граждан в этой стране.

Х.Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

В понедельник ряд стран ЕС объявил о решении признать Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

В ответ МИД Венесуэлы объявил о "кардинальном пересмотре" двусторонних связей с этими странами до тех пор, пока они "не отвергнут планы заговорщиков, и ситуация не вернется в строгое соответствие международному праву".

Теги: #венесуэла #сша #европа #одобрение
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Вашингтон будет соблюдать ДРСМД в первой половине 2019 года - госдеп США

Украина признает Гуайдо главой единственного демократического органа власти Венесуэлы

Трамп считает необходимым оставить американских военных в Ираке, чтобы "следить за Ираном"

Трамп заявил о желании талибов заключить мир

Трамп заявил, что, вероятно, озвучит дату и место встречи с Ким Чен Ыном 5 февраля

Трамп заявил о беспрецедентной жесткости своей политики в отношении РФ

Трамп не стал отрицать возможность отправки американских военных в Венесуэлу

Париж будет считать Гуайдо президентом Венесуэлы, если Мадуро в воскресенье не объявит о выборах

ДРСМД из-за России перестал быть эффективным, США уведомили о намерении выйти из договора

Москва приостанавливает участие в ДРСМД и начинает работы по созданию новых видов ракет – Путин

ПОСЛЕДНЕЕ

Удерживаемые военнопленные в Крыму и на Донбассе, также политзаключенные в РФ вернутся домой

Украинцы смогут победить популизм

Порошенко о "мирном плане Сайдика": План уже изложен в Минских договоренностях

Украина будет отстаивать свободу судоходства в Керченском проливе и готова послать туда своих наблюдателей

Порошенко: я отдам приказ Госпогранслужбе не пускать наблюдателей от РФ в Украину

Порошенко: Президентские и парламентские выборы 2019 года должны стать для Украины тестом на демократию

Верховная Рада в четверг внесет конституционные изменения, которыми закрепит курс в ЕС и НАТО

Порошенко: в Украину придет мир, и она не отступит от своих условий – российские войска должны уйти с нашей земли

Садовый: Украина должна усиленно готовиться к открытию рынка земли

Суд отказал Гриценко в удовлетворении иска к ЦИК по доступу к реестру избирателей, решение будет обжаловано – адвокат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА