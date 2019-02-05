Политика

02:12 05.02.2019

Удерживаемые военнопленные в Крыму и на Донбассе, также политзаключенные в РФ вернутся домой

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Удерживаемые военнопленные в Крыму и на Донбассе, также политзаключенные в РФ вернутся домой

Украинские военнопленные, которых удерживают на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, а также украинские политзаключенные в России обязательно вернутся домой, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы точно победим, и они точно будут дома, потому что для Путина становится все меньше и меньше смысла. Для него это уже стало как чемодан без ручки. Он не знает, что с этим делать и как сохранить лицо. Мы поможем вернуть ребят домой", - цитирует слова главы государства в эфире программы "Свобода слова" его пресс-служба.

П.Порошенко отметил, что для освобождения украинцев проводится сложная работа при участии уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий Вадима Свириденко и уполномоченного президента по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирины Геращенко.

Теги: #возврат #порошенко #украина #военнопленные
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