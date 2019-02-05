Политика

01:02 05.02.2019

Украинцы смогут победить популизм

2 мин читать
Украинцы смогут победить популизм

Украинские граждане сделают ответственный выбор во время голосования за кандидатов на высший государственный пост и не поведутся на популизм, уверен президент Украины Петр Порошенко.

"Я убежден, что Украина еще продемонстрирует Европе ответственный выбор, как украинцы умеют побеждать популизм", - сказал П.Порошенко в понедельник вечером в программе "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV.

По словам П.Порошенко, период проведения избирательных кампаний - это время, "когда цветет популизм". Он отметил, что последствия популизма наглядно продемонстрированы в Венесуэле. "Чем занимался Уго Чавес, а затем Мадуро? Первое, что он пообещал - он национализирует нефте- и газодобывающие компании и снизит цену на газ в два раза. Это было обещание Мадуро и он национализировал компании. Как только он национализировал - газ пропал. Как только сказали снизить цену на нефть - пропал бензин. Как только они занялись продуктами питания - пропали продукты питания. Это какой-то феномен Венесуэлы? Нет. Это феномен популизма", - констатировал президент.

Глава государства отметил, что опасность популизма существует сегодня не только в Украине, но и в Европе, однако он верит в победу над популизмом в Украине, как это произошло в европейских странах.

П.Порошенко выразил убеждение, что никакие популистские призывы, которые "часто базируются на российской пропаганде и элементах российской гибридной войны, потому что именно оттуда они получают и финансирование, и информационную поддержку", не повлияют на выбор украинского народа.

"Украинцы научились снимать "лапшу" российской пропаганды с собственных ушей  и больше никогда не купятся", - отметил президент.

П.Порошенко подчеркнул, что "украинцы очень ответственные и им точно не безразлична судьба государства".

Теги: #последствия #украина #выборы #популизм
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко о "мирном плане Сайдика": План уже изложен в Минских договоренностях

Украина будет отстаивать свободу судоходства в Керченском проливе и готова послать туда своих наблюдателей

Порошенко: я отдам приказ Госпогранслужбе не пускать наблюдателей от РФ в Украину

Порошенко: Президентские и парламентские выборы 2019 года должны стать для Украины тестом на демократию

Верховная Рада в четверг внесет конституционные изменения, которыми закрепит курс в ЕС и НАТО

Порошенко: в Украину придет мир, и она не отступит от своих условий – российские войска должны уйти с нашей земли

Садовый: Украина должна усиленно готовиться к открытию рынка земли

Суд отказал Гриценко в удовлетворении иска к ЦИК по доступу к реестру избирателей, решение будет обжаловано – адвокат

"Наш край" выдвинул ряд требований к кандидатам в президенты

ЦИК зарегистрировала Безсмертного и Бондаря, кандидатов в президенты стало 30

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС не согласится на возобновление переговоров по условиям Brexit - Барнье

Вашингтон будет соблюдать ДРСМД в первой половине 2019 года - госдеп США

Зеркаль обсудила с депутатом бундестага обеспечение свободного судоходства в Азово-Черноморской акватории

Тимошенко до выборов в Раду хочет принять новую Конституцию, закон о выборах и Налоговый кодекс

Украина признает Гуайдо главой единственного демократического органа власти Венесуэлы

Наливайченко: Расследование преступлений против участников Революции достоинства не может быть свернуто

На сайте Госреестра обнародованы сводные таблицы количества избирателей в Украине за 2010-2018 годы

Европейские лидеры признали Гуайдо главой Венесуэлы, Италия воспрепятствовала совместному заявлению ЕС

Рада должна принять языковой закон и усилить ответственность за нарушения на выборах – "Народный фронт"

Климпуш-Цинцадзе сообщила о создании общественно-политической платформы Евроатланической повестки дня для Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА