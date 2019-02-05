Порошенко о "мирном плане Сайдика": План уже изложен в Минских договоренностях

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что минскими договоренностями уже предусмотрен план урегулирования ситуации на Донбассе.

"Мы готовы рассматривать любые планы, если они не вредят суверенитету и национальной целостности, независимости нашего государства. Хочу подчеркнуть, что план изложен в Минских договоренностях... Думаю, господину Сайдику достаточно прочитать это и поддержать", - сказал президент в эфире телеканала ICTV в понедельник, комментируя "мирный план для Украины" представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика, изложенный в СМИ.

По словам главы государства, в Минских договоренностях четко записан вывод всех иностранных войск с территории Украины, вывод всего тяжелого вооружения и техники, обеспечение восстановления украинского суверенитета, власти на территории оккупированного Донбасса.

"Именно на Минских договоренностях основываются санкции против России и сейчас готовится пакет санкций в связи с агрессией в Керченском проливе", - отметил П.Порошенко.

Он также напомнил, что была предложена концепция миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"В 2018-2019 у нас уже есть поддержка США, Великобритании, Франции. Проведены переговоры о, по крайней мере, неприменении права вето со стороны Китая. Кто против? Страна-агрессор - Российская Федерация", - рассказал П.Порошенко.

Президент подчеркнул, что миротворческая миссия должна иметь мандат, распространяющийся на всю оккупированную территорию.

"Подчеркну, что может быть множество планов, но миротворцы ООН не будут эскорт сервисом наблюдателей ОБСЕ... миротворцы должны творить мир и меть мандат на всю оккупированную территорию", - резюмировал П.Порошенко.