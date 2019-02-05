Украина будет отстаивать свободу судоходства в Керченском проливе и готова послать туда своих наблюдателей

Украина не отступит от своего требования – о свободе судоходства в Керченском проливе и Азовском море и готова послать в этот регион своих наблюдателей, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Мы никогда не признаем факт оккупации Керченского пролива, мы никогда не признаем факт оккупации Азовского моря. Мы 100 % будем требовать обеспечения свободного использования в соответствии с двусторонними соглашениями, в соответствии с конвенциями ООН о свободе судоходства", - сказал П.Порошенко в понедельник вечером в программе "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV.

Отвечая на вопрос, когда в Керченском проливе появится "украинский конвой", П.Порошенко сказал: "Я не буде вам говорить когда, поскольку пойдут только добровольцы, я не исключаю, что там будут и журналисты, не исключаю, что там будут эксперты, ОБСЕ… Но мы точно пойдем, мы точно будем отстаивать свободу мореплавания".