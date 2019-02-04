Политика

23:54 04.02.2019

Порошенко: Президентские и парламентские выборы 2019 года должны стать для Украины тестом на демократию

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Порошенко: Президентские и парламентские выборы 2019 года должны стать для Украины тестом на демократию

Президентские и парламентские выборы 2019 года должны стать для Украины тестом на демократию, убежден президент Украины Петр Порошенко.

"Выборы должны быть свободными и справедливыми. Выбор людей должен быть защищен и Украина должна и в этих президентских и парламентских выборах пройти тест на демократию",- сказал П.Порошенко в понедельник вечером в программе "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV.

Президент подчеркнул, что Российская Федерация будет пытаться оказать влияние на волеизъявление граждан Украины, однако ей это не удастся.

"Он (президент РФ Владимир Путин – ИФ) считает, что будет намного дешевле подорвать стабильность Украины изнутри и обеспечить свое влияние на волеизъявление украинских граждан и через механизмы медийной поддержки, и через механизмы финансового вмешательства, и через организационные методы, через пятую колонну. И на церковь были свои планы. Мы не дадим этого сделать, так как мы не дали этого сделать в мае 2014 , как не дали этого сделать в октябре 2014. Мы тогда были значительно слабее, и мы не дадим этого сделать сейчас. Мы защитим Украину", - сказал П.Порошенко.

Президент также отметил, что наивысшей оценкой его работы, как президента и Верховного главнокомандующего было заявление В.Путина, что "они будут счастливы любому кандидату кроме Порошенко".

"Не дождетесь", - подчеркнул П.Порошенко.

Теги: #демократия #тест #украина #выборы
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