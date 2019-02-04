Политика

23:32 04.02.2019

Верховная Рада в четверг внесет конституционные изменения, которыми закрепит курс в ЕС и НАТО

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Верховная Рада в четверг внесет конституционные изменения, которыми закрепит курс в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что Верховная Рада в четверг внесет изменения, которыми закрепит в Конституции стратегический курс страны в Европейский Союз и НАТО.

"Я верю в украинскую Верховную Раду. Вот когда надо было, в сложнейших ситуациях, она находила в себе силы для объединения", - сказал П.Порошенко в понедельник вечером в программе "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV.

При этом он отметил, что нельзя считать, что победа уже в кармане - "за каждую победу надо бороться".

П.Порошенко подчеркнул, что голосование за изменения в Конституцию о стратегическом курсе Украины – это украинская система распознавания: "свой – чужой, украинец или русский".

Ранее сообщалось, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий в свою очередь также предложил народным депутатам на заседании в четверг, 7 февраля, рассмотреть вопрос внесения изменений в Конституцию Украины о закреплении стратегического курса страны в ЕС и НАТО.

Теги: #ес #стратегический_курс #украина #парламент #нато
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