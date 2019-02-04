Политика

23:06 04.02.2019

Порошенко: в Украину придет мир, и она не отступит от своих условий – российские войска должны уйти с нашей земли

1 мин читать
Порошенко: в Украину придет мир, и она не отступит от своих условий – российские войска должны уйти с нашей земли

Украина достигнет мира на своих условиях, учитывая свои национальные интересы, заявляет президент Украины Петр Порошенко. 

"Мир на украинских условиях с учетом украинских национальных интересов, включая интересы национальной безопасности, точно будет, поскольку с нами правда, с нами весь мир и с нами господь Бог", - сказал П.Порошенко в понедельник вечером в программе "Свобода слова" в эфире телеканала ICTV.

П.Порошенко напомнил об одном из украинских условий достижения "холодного мира" – "российские войска должны уйти с нашей земли".

Теги: #порошенко #украина #мир #нацинтересы
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко о "мирном плане Сайдика": План уже изложен в Минских договоренностях

Украина будет отстаивать свободу судоходства в Керченском проливе и готова послать туда своих наблюдателей

Порошенко: я отдам приказ Госпогранслужбе не пускать наблюдателей от РФ в Украину

Порошенко: Президентские и парламентские выборы 2019 года должны стать для Украины тестом на демократию

Верховная Рада в четверг внесет конституционные изменения, которыми закрепит курс в ЕС и НАТО

Садовый: Украина должна усиленно готовиться к открытию рынка земли

Суд отказал Гриценко в удовлетворении иска к ЦИК по доступу к реестру избирателей, решение будет обжаловано – адвокат

Порошенко после подачи документов в ЦИК: Очень важно, чтобы жертвы и усилия украинского народа были не напрасны

Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Порошенко: В Украине не будет государственной церкви

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС не согласится на возобновление переговоров по условиям Brexit - Барнье

Вашингтон будет соблюдать ДРСМД в первой половине 2019 года - госдеп США

Зеркаль обсудила с депутатом бундестага обеспечение свободного судоходства в Азово-Черноморской акватории

Тимошенко до выборов в Раду хочет принять новую Конституцию, закон о выборах и Налоговый кодекс

"Наш край" выдвинул ряд требований к кандидатам в президенты

Украина признает Гуайдо главой единственного демократического органа власти Венесуэлы

ЦИК зарегистрировала Безсмертного и Бондаря, кандидатов в президенты стало 30

Наливайченко: Расследование преступлений против участников Революции достоинства не может быть свернуто

На сайте Госреестра обнародованы сводные таблицы количества избирателей в Украине за 2010-2018 годы

Европейские лидеры признали Гуайдо главой Венесуэлы, Италия воспрепятствовала совместному заявлению ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА