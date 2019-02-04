Политика

23:02 04.02.2019

Садовый: Украина должна усиленно готовиться к открытию рынка земли

1 мин читать
Садовый: Украина должна усиленно готовиться к открытию рынка земли

Мэр Львова, лидер партии "Самопомич", кандидат в президенты Андрей Садовый считает, что Украина должна усиленно готовиться к открытию рынка земли, сообщила пресс-служба партии "Самопомич".

"Сегодня есть вагоны наличности, которые готовы конвертироваться в землю. Поэтому надо кардинально менять подход к аграрной отрасли. Разумеется, надо подготовиться к открытию рынка - кроме кредитов для фермеров, создать также Земельный банк, который будет создавать конкурсную ситуацию для тех, кто хочет продать землю. Но все это надо делать очень быстро, потому что еще с кадастрами у нас беда, и ситуация еще больше усугубляется", - отметил А.Садовый на встрече в Ровно.

Он привел пример, что в Европейском Союзе аграрий получает дотацию на 1 гектар земли около 400 евро, когда в Украине эта дотация составляет около 5 евро, однако и эти средства в 99% идут крупным агрохолдингам.

"Я за то, чтобы украинцы были хозяевами своей земли. Чтобы крестьянин мог взять льготный кредит, купить землю и технику, чтобы ее обрабатывать. Государство, к сожалению, за десятки лет моратория ничего не сделало, чтобы выстроить систему и дать возможность людям, которые работают на земле, быть собственниками", - говорит А.Садовый.

Теги: #рынок #украина #садовый #земли #мнение
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко о "мирном плане Сайдика": План уже изложен в Минских договоренностях

Украина будет отстаивать свободу судоходства в Керченском проливе и готова послать туда своих наблюдателей

Порошенко: я отдам приказ Госпогранслужбе не пускать наблюдателей от РФ в Украину

Порошенко: Президентские и парламентские выборы 2019 года должны стать для Украины тестом на демократию

Верховная Рада в четверг внесет конституционные изменения, которыми закрепит курс в ЕС и НАТО

Порошенко: в Украину придет мир, и она не отступит от своих условий – российские войска должны уйти с нашей земли

Суд отказал Гриценко в удовлетворении иска к ЦИК по доступу к реестру избирателей, решение будет обжаловано – адвокат

Аваков: существуют попытки масштабного подкупа избирателей

В "Батькивщине" обещают снижение цены на газ и введение моратория на рост тарифов

Журналист-расследователь Гнап собрал около 3 млн грн на залог в ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС не согласится на возобновление переговоров по условиям Brexit - Барнье

Вашингтон будет соблюдать ДРСМД в первой половине 2019 года - госдеп США

Зеркаль обсудила с депутатом бундестага обеспечение свободного судоходства в Азово-Черноморской акватории

Тимошенко до выборов в Раду хочет принять новую Конституцию, закон о выборах и Налоговый кодекс

"Наш край" выдвинул ряд требований к кандидатам в президенты

Украина признает Гуайдо главой единственного демократического органа власти Венесуэлы

ЦИК зарегистрировала Безсмертного и Бондаря, кандидатов в президенты стало 30

Наливайченко: Расследование преступлений против участников Революции достоинства не может быть свернуто

На сайте Госреестра обнародованы сводные таблицы количества избирателей в Украине за 2010-2018 годы

Европейские лидеры признали Гуайдо главой Венесуэлы, Италия воспрепятствовала совместному заявлению ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА