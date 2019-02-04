Политика

19:23 04.02.2019

Зеркаль обсудила с депутатом бундестага обеспечение свободного судоходства в Азово-Черноморской акватории

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Зеркаль обсудила с депутатом бундестага обеспечение свободного судоходства в Азово-Черноморской акватории

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль на встрече с депутатом Немецкого бундестага, членом парламентского комитета по вопросам ЕС и по иностранным делам Мануэлем Заррацином (Manuel Sarrazin) обсудила вопросы энергетической безопасности и свободного судоходства в акватории Азовского и Черного морей.

Как сообщает в понедельник пресс-служба МИД Украины, в ходе встречи стороны обсудили проблему обеспечения свободного судоходства в акватории Азовского и Черного морей, которое блокирует Россия вопреки международному праву.

"Е.Зеркаль поблагодарила М.Зарраца за его внимание к Украине, в частности к проблеме свободы судоходства. Об этом свидетельствует визит немецкого политика в Мариуполь, где он ознакомился с деятельностью морского порта и последствиями как экономическими, так и социальными, которые испытывает город из-за российской блокады", - сказано в сообщении.

Е.Зеркаль предоставила четкие аргументы, что действия России являются однозначным нарушением свободы судоходства в соответствии с нормами международного права, в частности морской конвенции.

Немецкий депутат также отметил, что действия России неприемлемы, нарушают международное право и направлены на дестабилизацию в регионе.

"В ходе встречи стороны также обсудили вопросы энергетической безопасности. В этой связи указывался политический характер проекта "Северный поток 2", направленного против Украины", - сказано в сообщении.

Также Е.Зеркаль и М.Заррацин отметили важность углубления сотрудничества между Украиной и ФРГ в сфере экологии и защиты окружающей среды, в частности сотрудничестве с партией "Союз 90/Зеленые" в вопросе нейтрализации ядерных отходов.

Теги: #азов #рф #блокада #германия
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