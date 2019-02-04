Политика

17:59 04.02.2019

"Наш край" выдвинул ряд требований к кандидатам в президенты

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"Наш край" выдвинул ряд требований к кандидатам в президенты

 Партия "Наш край" приняла решение не будут выдвигать своего кандидата на должность президента на выборах 31 марта, при этом выдвинула пять требований к кандидатам: обеспечить завершение реформы децентрализации, дать ответ на вопрос о войне и мире, о внешнеполитических приоритетах и экономической стратегии государства, а также продемонстрировать взаимоуважение и преданность демократическим принципам.

"Серьезный политический процесс в воюющем государстве олигархи сознательно превратили в цирк. Уже есть и клоуны, и жонглеры, и фокусники. ХXI съезд партии принял решение не выдвигать кандидата в президенты Украины. Вместо этого мы выдвигаем 5 требований к кандидатам: они должны реализовать реальные, а не бумажные реформы в стране и проявить достойные Главы государства моральные качества", - отметил сопредседатель партии Александр Мазурчак.

В частности, "Наш край", как партия местного самоуправления, которая заняла третье место на последних местных выборах, требует от кандидатов полностью завершить реформу децентрализации.

"Все реформы в стране должны быть сделаны для людей, а не для олигархов. Одна из ключевых - это децентрализация. Кандидаты должны дать четкую позицию о планах завершения децентрализации и внесения положений о ней в Конституцию, а также о принятии закона о новом административно-территориальном устройстве. Также претенденты на должность Главнокомандующего должны дать четкий план, каким образом они планируют завершить войну и добиться мира в Украине", - заявил А.Мазурчак.

"Кроме того, украинцы имеют право узнать о внешнеполитических приоритетах кандидатов и их видение экономической стратегии государства. И, наконец, партия считает, что кандидаты должны продемонстрировать в ходе кампании толерантность, взаимоуважение, преданность демократическим принципам и то, что для них интересы Украины - выше личных", - добавил он.

В партии также заявили, что ставят перед собой цель – прохождение в Верховную Раду на парламентских выборах. "В парламенте мы все наши идеи воплотим в жизнь и не дадим власти издеваться над людьми. Без преувеличения 2019-й - это исторический год для страны в целом и партии в частности. Мы должны завоевать для себя надлежащее место в политической системе нашего государства", - подытожили в партии.

Теги: #наш_край #выборы
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