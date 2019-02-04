Украина признает Гуайдо главой единственного демократического органа власти Венесуэлы

Украина признает оппозиционера Хуана Гуайдо главой единственного демократически избранного органа власти Венесуэлы и считает, что в его силах организовать проведение демократических выборов в стране, сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко.

"Украина признает Хуана Гуайдо главой единственного демократически избранного органа власти Венесуэлы - Национальной Ассамблеи, а также лидером демократической оппозиции. Поэтому от него и других руководителей политических сил Венесуэлы зависит возвращение к демократическому управлению в стране, в частности путем достижения договоренностей о проведении демократических и сертифицированных международными наблюдателями выборов", - сказала К. Зеленко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По её словам, Украина призывает власти Венесуэлы делать все возможное для предотвращения решения кризиса силовым методом.

Кроме того, Киев выступает за противодействие экономической катастрофе, которая уже приводит к гуманитарным проблемам и страданиям венесуэльского народа.