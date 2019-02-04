ЦИК зарегистрировала Безсмертного и Бондаря, кандидатов в президенты стало 30

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала самовыдвиженца Романа Безсмертного и кандидата от партии "Видродження", народного депутата Украины Виктора Бондаря кандидатами на выборах президента Украины 31 марта.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании в понедельник.

Таким образом, кандидатов на выборах президента стало уже 30, что является рекордом в истории независимой Украины.