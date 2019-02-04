Рада должна принять языковой закон и усилить ответственность за нарушения на выборах – "Народный фронт"

Фракция "Народный фронт" в Верховной Раде настаивает принятии во втором чтении и в целом законопроекта о государственном языке, а также рассмотрении проекта закона, которым предлагается усилить ответственность за нарушения избирательного законодательства.

"Касательно задач на эту пленарную неделю. "Народный фронт" настаивает на рассмотрении законопроекта об украинском языке как государственном. Это долг нынешнего парламента, тем более, комитет подготовил его ко второму чтению", - заявил глава фракции Максим Бурбак на заседании согласительного совета парламента в понедельник.

Он подчеркнул, что Верховная Рада также должна закрепить необратимость курса Украины на членство в ЕС и НАТО, поддержав в целом соответствующий законопроект (№9037).

Кроме того, глава М.Бурбак призвал членов парламента принять проект закона (№8270) относительно усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства.

Как сообщалось, 19 декабря комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности одобрил ко второму чтению текст законопроекта (№5670-д) об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.