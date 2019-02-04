Климпуш-Цинцадзе сообщила о создании общественно-политической платформы Евроатланической повестки дня для Украины

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет о создании общественно-политической платформы Евроатланической повестки дня для Украины и призывает к объединению усилий на ее основе перед лицом усиливающихся угроз украинской государственности.

"Вместе с единомышленниками, которые пришли в политику после Революции Достоинства из гражданского общества, из бизнеса, из медиа, инициируем создание общественно-политической Платформы Евроатланической повестки дня для Украины… Призываем всех небезразличных, осознающих вызовы и угрозы, осознающих ответственность каждого за наше общее завтра, приобщаться к платформе, активизировать свои действия и вместе сохранить европейскую Украину", - написала И.Климпуш-Цинцадзе на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

По ее словам, украинское общество вошло "в непростой и турбулентный период". "Угрозы государственности, сохранению де-факто независимости растут ежедневно. Поэтому главным заданием всех прогрессивных сил вижу необходимость объединять усилия ради продолжения совместной работы над начатыми реформами, а самое главное - ради сохранения возможности становиться сильнее, увереннее, успешнее в семье, к которой принадлежим, - а значит, среди стран-членов НАТО и ЕС", - отметила политик.

Она отметила, что "вокруг много попыток развернуть движение страны в обратную сторону", наблюдается засилие популизма. "Но борьба продолжается и только привлекая все общественные усилия можем уберечь наш настоящий выбор. Выбор, который гарантирует безопасность, защиту прав каждого гражданина и благосостояние", - резюмировала И.Климпуш-Цинцадзе.