Политика

13:39 04.02.2019

Климпуш-Цинцадзе сообщила о создании общественно-политической платформы Евроатланической повестки дня для Украины

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Климпуш-Цинцадзе сообщила о создании общественно-политической платформы Евроатланической повестки дня для Украины

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляет о создании общественно-политической платформы Евроатланической повестки дня для Украины и призывает к объединению усилий на ее основе перед лицом усиливающихся угроз украинской государственности.

"Вместе с единомышленниками, которые пришли в политику после Революции Достоинства из гражданского общества, из бизнеса, из медиа, инициируем создание общественно-политической Платформы Евроатланической повестки дня для Украины… Призываем всех небезразличных, осознающих вызовы и угрозы, осознающих ответственность каждого за наше общее завтра, приобщаться к платформе, активизировать свои действия и вместе сохранить европейскую Украину", - написала И.Климпуш-Цинцадзе на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

По ее словам, украинское общество вошло "в непростой и турбулентный период". "Угрозы государственности, сохранению де-факто независимости растут ежедневно. Поэтому главным заданием всех прогрессивных сил вижу необходимость объединять усилия ради продолжения совместной работы над начатыми реформами, а самое главное - ради сохранения возможности становиться сильнее, увереннее, успешнее в семье, к которой принадлежим, - а значит, среди стран-членов НАТО и ЕС", - отметила политик.

Она отметила, что "вокруг много попыток развернуть движение страны в обратную сторону", наблюдается засилие популизма. "Но борьба продолжается и только привлекая все общественные усилия можем уберечь наш настоящий выбор. Выбор, который гарантирует безопасность, защиту прав каждого гражданина и благосостояние", - резюмировала И.Климпуш-Цинцадзе.

Теги: #общественность #климпуш_цинцадзе #платформа
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