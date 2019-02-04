Представители "Батькивщины" в регионах начали кампанию по подкупу избирателей со сбором персональных данных, заявляют в БПП

Представители партии "Батькивщина" готовят подкуп избирателей, собирая с этой целью их персональные данные, заявляет глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов.

"В последнее время идет много сигналов почти со всех областей Украины, что представители партии "Батькивщина", которую возглавляет кандидат в президенты Юлия Тимошенко, начали кампанию по подкупу избирателей со сбором персональных данных", - заявил А.Герасимов на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

Он напомнил представителям "Батькивщины" об ответственности за подобные инициативы.

"В Килии Одесской области совсем недавно активистка "Батькивщины" была осуждена на 5,5 лет заключения именно за подкуп избирателей во время выборов в ОТГ (объединенную территориальную громад - ИФ)", - добавил в этом контексте глава фракции "БПП".