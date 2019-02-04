Политика

12:00 04.02.2019

Представители "Батькивщины" в регионах начали кампанию по подкупу избирателей со сбором персональных данных, заявляют в БПП

1 мин читать
Представители "Батькивщины" в регионах начали кампанию по подкупу избирателей со сбором персональных данных, заявляют в БПП

 Представители партии "Батькивщина" готовят подкуп избирателей, собирая с этой целью их персональные данные, заявляет глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов.

"В последнее время идет много сигналов почти со всех областей Украины, что представители партии "Батькивщина", которую возглавляет кандидат в президенты Юлия Тимошенко, начали кампанию по подкупу избирателей со сбором персональных данных", - заявил А.Герасимов на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

Он напомнил представителям "Батькивщины" об ответственности за подобные инициативы.

"В Килии Одесской области совсем недавно активистка "Батькивщины" была осуждена на 5,5 лет заключения именно за подкуп избирателей во время выборов в ОТГ (объединенную территориальную громад - ИФ)", - добавил в этом контексте глава фракции "БПП".

Теги: #бпп #избиратели #выборы #подкуп
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Батькивщина" передаст в МВД заявление о подкупе избирателей – Тимошенко

Зеленский, Тимошенко и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос

ЦИК завершила принимать документы для регистрации кандидатов на выборах президента Украины 31 марта

Порошенко после подачи документов в ЦИК: Очень важно, чтобы жертвы и усилия украинского народа были не напрасны

Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Депутат Юрий Тимошенко, журналистка Литвиненко и "беглец" Олейник тоже хотят стать кандидатами в президенты

Аваков: существуют попытки масштабного подкупа избирателей

В КПУ расценивают отказ в регистрации Симоненко на выборах президента как политически мотивированный и нарушающий права человека

Кандидатами в президенты хотят стать глава Федерации футбола Мариуполя Журавлев и экономист Новак

Яценюк ориентирует "Народный фронт" на успешное участие в парламентской кампании, не считает возможным победить на президентских выборах

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Оппоблоке" предложили снять "блокаду" с ОРДЛО

Украина восстановит территориальную целостность, в том числе благодаря экономическому росту – Гройсман

Трамп считает необходимым оставить американских военных в Ираке, чтобы "следить за Ираном"

Трамп заявил о желании талибов заключить мир

Трамп заявил, что, вероятно, озвучит дату и место встречи с Ким Чен Ыном 5 февраля

Трамп заявил о беспрецедентной жесткости своей политики в отношении РФ

Трамп не стал отрицать возможность отправки американских военных в Венесуэлу

В.Савченко подала документы для регистрации Н.Савченко кандидатом в президенты без залога в 2,5 млн грн

Контактная группа ЕС и Латинской Америки по Венесуэле соберется на первую встречу 7 февраля в Монтевидео

Тимошенко приняла участие в литургии и интронизации предстоятеля ПЦУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА