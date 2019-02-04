Политика

10:52 04.02.2019

Зеленский, Тимошенко и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос

1 мин читать
Зеленский, Тимошенко и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – опрос

Лидерами президентского рейтинга являются шоумен Владимир Зеленский, лидер партии "Батькивщина" и одноименной парламентской фракции Юлия Тимошенко, а также действующий президент Петр Порошенко, свидетельствуют данные опроса Центра "Социологический мониторинг", "Украинского института социальных исследований им.А.Яременко", компании "Info Sapiens" и Соцгруппы "Рейтинг".

Согласно представленным в понедельник в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" результатам опроса, готовность принять участие в голосовании на президентских выборах выразили 81% опрошенных, где 45% - однозначно готовы, а 36% - скорее примут.

Лидером президентского рейтинга является В.Зеленский, которого готовы поддержать 21,9% тех, кто определился с выбором и готов принять участие в голосовании, Ю.Тимошенко поддерживают 19,2% таких опрошенных, П.Порошенко - 14,8% респондентов.

Социологическое исследование Центра "Социологический мониторинг", "Украинского института социальных исследований им.А.Яременко", компании "ИнфоСапиенс" и Социологической группы "Рейтинг" был проведен с 19 по 30 января 2019 года. Было опрошено 10 тыс. респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей) старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки - не более 1,0%.

Теги: #рейтинг #опрос #выборы
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Представители "Батькивщины" в регионах начали кампанию по подкупу избирателей со сбором персональных данных, заявляют в БПП

"Батькивщина" передаст в МВД заявление о подкупе избирателей – Тимошенко

ЦИК завершила принимать документы для регистрации кандидатов на выборах президента Украины 31 марта

Порошенко после подачи документов в ЦИК: Очень важно, чтобы жертвы и усилия украинского народа были не напрасны

Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Депутат Юрий Тимошенко, журналистка Литвиненко и "беглец" Олейник тоже хотят стать кандидатами в президенты

Аваков: существуют попытки масштабного подкупа избирателей

В КПУ расценивают отказ в регистрации Симоненко на выборах президента как политически мотивированный и нарушающий права человека

Кандидатами в президенты хотят стать глава Федерации футбола Мариуполя Журавлев и экономист Новак

Яценюк ориентирует "Народный фронт" на успешное участие в парламентской кампании, не считает возможным победить на президентских выборах

ПОСЛЕДНЕЕ

В "Оппоблоке" предложили снять "блокаду" с ОРДЛО

Украина восстановит территориальную целостность, в том числе благодаря экономическому росту – Гройсман

Трамп считает необходимым оставить американских военных в Ираке, чтобы "следить за Ираном"

Трамп заявил о желании талибов заключить мир

Трамп заявил, что, вероятно, озвучит дату и место встречи с Ким Чен Ыном 5 февраля

Трамп заявил о беспрецедентной жесткости своей политики в отношении РФ

Трамп не стал отрицать возможность отправки американских военных в Венесуэлу

В.Савченко подала документы для регистрации Н.Савченко кандидатом в президенты без залога в 2,5 млн грн

Контактная группа ЕС и Латинской Америки по Венесуэле соберется на первую встречу 7 февраля в Монтевидео

Тимошенко приняла участие в литургии и интронизации предстоятеля ПЦУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА