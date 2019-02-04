Политика

09:33 04.02.2019

Украина восстановит территориальную целостность, в том числе благодаря экономическому росту – Гройсман

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Украина восстановит территориальную целостность, в том числе благодаря экономическому росту – Гройсман

 Украина восстановит свою территориальную целостность, в том числе благодаря экономическому росту и повышению уровня жизни людей, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман в интервью норвежскому изданию Aftenposten.

"Донбасс снова будет украинским. Вопрос только когда? Мы, конечно, хотим, чтобы это произошло как можно быстрее, и это произойдет. Крым - украинский, мы вернем его обратно. Это лишь вопрос времени. Советский Союз был также очень сильным, но все империи рано или поздно разваливаются. Наша цель - создать сильную экономику и высокий уровень жизни - и в конечном итоге оккупированные территории вернутся, потому что люди захотят жить в Украине", - приводит высказывание В.Гройсмана его пресс-служба.

Глава правительства подчеркнул, что сегодня Украина возрождается в условиях постоянной агрессии и после экономических потерь, вызванных активными боевыми действиями 2014-2015 годов.

"Мы осуществили более глубокие реформы, чем те, которые были сделаны за последние 25 лет", - сказал премьер-министр.

Теги: #гройсман #экономика
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